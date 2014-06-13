Після обстрілу Добропілля "Градом" терористів біля овочебази лишилося 13 воронок і три снаряди

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, бандити розташували свої вогневі позиції неподалік від населеного пункту Мерцалово. Здійснивши декілька залпів з РСЗВ БМ-21 “Град”, злочинці відкрили вогонь з озброєння БТР-80.

На місці вогневого удару виявлено три снаряди від РСЗО “Град”, які так і не вибухнули, а на полі поблизу овочесховища нараховано 13 воронок.

Після здійснення вогневого удару найманці, уникаючи удару у відповідь з боку сил АТО, залишили район, попередньо замінувавши покинуту ними установку БМ-21 та місцевість навколо неї.

Представники підрозділу Збройних сил України, який вийшов у даний район, з’ясували, що там перебував загін проросійських терористів, який мав на озброєнні три установки БМ-21, один БТР-80 і два автомобіля КамАЗ та складався з осіб кавказької та слов’янської зовнішності, які видавали себе за військовослужбовців Національної гвардії.

Військовослужбовці з’ясували обставин бандитського нападу терористів, провели зачистку району, розмінування і розряджання установки РСЗО “Град”.

Читайте такожТерористи з "Граду" помилково обстріляли овочеву базу в ДобропілліПід час огляду терористичного знаряддя з’ясувалося, що установка БМ-21 мала всі ознаки маскування під звичайну вантажівку. Зловмисники обладнали її фальшбортами та кріпленням додаткового тенту. Також шасі установки мають свіжі сліди кріплення машини під час ймовірного перевезення на спеціальному трейлері.

На пошуки залишків загону найманців відправлено визначений підрозділ ЗСУ, який має на меті у взаємодії з армійською авіацією остаточно знищити це терористичне угрупування.