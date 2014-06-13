Терористи з "Граду" помилково обстріляли овочеву базу в Добропіллі

Про це йдеться у повідомленні групи в соцмережі "Добропілля - це Україна".

"Проросійські бойовики вночі провалися на бронетранспортері і двох установках "Град". З боку Мерцалово, вони обстріляли імовірно український блокпост, який стоїть на виїзді з міста у бік Святогорівки. Але помилилися і всі ракети потрапили в овочеву базу "Перспектива", де була важко поранена дівчина, працівник даного підприємства", - йдеться в повідомленні.

"Дві ракети потрапили в сусіднє підприємство, де загинув молодий хлопець який працював там охоронцем. У даний момент бойовики кинули установки "Град" і намагаються відступити на бронетранспортері. Їх переслідують наші військові. Кинуті установки під Мерцалово виявилися заміновані, зараз їх оглядають наші сапери ..., - зазначили в групі "Добропілля - це Україна!" у соціальній мережі Вконтаке.

У даний момент територія, за інформацією очевидців, оточена українськими військовими і всі чекають приїзду саперів, так як бойовики перед від'їздом замінували згорілу установку.