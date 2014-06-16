У США хочуть нових санкцій проти РФ
Вашингтон має розглянути запровадження нових, суворіших санкцій проти Москви, "щоб показати президентові Росії Володимиру Путіну, що його дії мають наслідки".
Про це йдеться у заяві конгресмена Еліота Енґела, представника Демократичної партії в комітеті з закордонних справ Палати представників, передає Голос Америки.
За словами Енгела, рішення Росії направити танки і ракетні установки противладним повстанцям в Україні є небезпечним кроком ".
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"Новий президент України простягнув Росії оливкову гілку у сподіванні разом працювати задля стабільності в регіоні і майбутнього добробуту українського народу. І як відповів президент Путін? Новими провокаціями", – заявив Енґел із приводу повідомлень про те, що Росія надала танки та інше військове обладнання на підтримку противладній діяльності в Україні.