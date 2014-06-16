Даішники з Івано-Франківщини вирушили у зону АТО

Як повідомила прес-служба УДАІ УМВС України в Івано-Франківьскій області, начальник управління, підполковник міліції Ярослав Ковальчук на чолі групи співробітників, вирушив на схід України для виконання службових обов’язків.

У складі групи – 10 працівників обласного управління ДАІ. Міліціонери вирушили на трьох службових автомобілях. Згідно наказу міністра МВС забезпечуватимуть охорону об’єктів, блок-постів, пересування колон, сприятимуть доставці гуманітарних вантажів.

Ковальчук – єдиний з начальників обласних управлінь ДАІ України, котрий безпосередньо несе службу в зоні бойових дій.

"Відбирав людей з особового складу за бажанням. Хлопці, які поїхали в зону дій АТО, усвідомлюють, якщо вони сьогодні не підуть на схід, завтра і в центрі і на заході України буде війна. Усі молоді, в усіх нас сім’ї, діти, обов’язки. Але пріорітетним для всіх є обов’язок захищати країну.", - розповідає Ковальчук.

При цьому даішник зазначає, що відрядити людей і самому не поїхати в зону проведення АТО було б неправильно.

Працівники ДАІ відмовилися від своєї традиційної форми з білими ременями, екипіровані у загальноармійскі камуфльовані однострої. Окрім табельної зброї, озброєні автоматами. Мають шоломи та бронежилети.

Ночують івано-франківські дорожні інспектори разом з іншими правоохоронцями в наметах на 10-20 осіб у польовому таборі.

"Працівники ДАІ мають більший досвід у перевірках на автошляхах та огляду особистого та вантажного транспорту. Завдяки цьому вдається виявити і знешкодити більшу кількість зброї, наркотиків при спробах їх перевезення", - передають джерела зі штабу АТО.

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