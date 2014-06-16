ДПСУ: прикордонники на вогневих позиціях повністю забезпечені бронежилетами та касками

Для безперебійної роботи в управлінні Луганського прикордонного загону створені спеціальні групи, які по мірі необхідності доставляють своїм колегам все необхідне, йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Щодня особовий склад, який несе службу на віддалених ділянках, забезпечується питною водою, тому перебоїв із водою немає, йдеться у повідомленні.Читайте такожСили АТО будуть повністю забезпечені бронежилетами впродовж 10 днів - Міноборони

"Останнім часом добре налагоджена взаємодія прикордонної служби з військовослужбовцями Збройних сил України, які знаходяться на передових позиціях. Військовослужбовці разом облаштовують позиції, тренуються, беруть участь у бойових", - повідомляють у Державній прикордонній службі України.