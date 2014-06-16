Під час консультацій Порошенка з лідерами фракцій обговорюватимуться кадрові питання

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу керівник фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв, відповідаючи на запитання з приводу нібито існування подання президента України щодо нової кандидатури на посаду глави Міністерства оборони.

Він зазначив, що на даний час такого подання немає скоріш за все, оскільки якби воно було, то голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив би це.Читайте такожПорошенко затвердив новий склад РНБО

“Сьогоднішні консультації з головами фракцій це якраз і будуть ті консультації, які будуть передбачати кадрові питання”, - зазначив Соболєв. Він наголосив, що ці консультації проходитимуть за участю президента України.

Він також зазначив, що під час цих консультацій може обговорюватися і питання щодо нового складу ЦВК.

“Станом на цю хвилину немає поки що спільної позиції, коли б повний склад ЦВК був запропонований”, - наголосив Соболєв. При цьому він нагадав, що “це право президента України подавати кандидатури за пропозиціями відповідних фракцій. Я думаю, що сьогодні консультації з президентом, в тому числі, стосуватимуться і цього питання”.