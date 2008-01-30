Ющенко закликав бізнесменів спочатку любити податкову, а потім – жінок

Під час виступу на всеукраїнському форумі “Влада и бізнес – партнери” Президент України Віктор Ющенко запропонував присутнім у залі бізнесменам разом знайти шляхи захисту українського підприємця від свавілля чиновників.

Президент заявив, що він особисто не уявляє, як може бути успішною політика (у галузі бізнесового розвитку держави), якщо різноманітні наглядові служби нещадно пресують підприємців. Перевірки пожежників Президент назвав “найактивнішими”, а податкову – “немилосердною”. Але разом з тим Ющенко хоче, щоби “податкового інспектора поважали”.

Президент розкритикував платників податків за відсутність належної платіжної дисципліни. Ющенко послався на принцип, який за його словами діє у всьому світі: “Податки не стягуються – вони платяться”. “Дайте честь підприємству сплатити податки”, - наголосив Ющенко, додавши до цього, що до тих, хто не розуміє цієї честі треба вживати заходи.

Президент ще раз послався на іноземний досвід, цього разу – лише західний, процитувавши жарт французьких підприємців, які кажуть – "я спочатку люблю інспектора, а потім жінок". До того ж президент навів аксіому, вельми популярну на Заході: "Я переконаний у двох речах: поки я живу, я знаю, що помру і я завжди платитиму податки".