Тимчук: Необхідно прискіпливо проаналізувати призначення в силових структурах за часів Януковича

Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук вважає, що військова контррозвідка та інші спецслужби зараз мають особливо прискіпливо проаналізувати кадрові призначення в силових структурах, що були здійснені за часів президентства Віктора Януковича для того, щоб виявити зрадників.

Про це Тимчук заявив в коментарі УНІАН.

“З боку військової контррозвідки та інших спецслужб повинна бути прискіплива увага до тих призначенців, які прийшли в Міністерство оборони та Генеральний штаб при міністрах оборони Єжелі, Саламатіні та Лебедєві. В першу чергу, необхідно звернути увагу на людей, які працюють на ключових посадах, зокрема, в оперативному управлінні Генерального штабу. Тому що це — мозок армії, тому що це управління готує плани війни”, - сказав Тимчук.

Читайте такожТерористи, які збили літак Іл-76 на підльоті до Луганська, отримали інформацію від зрадників - Тимчук

Також Тимчук заявив, що посол України у Білорусі, колишній міністр оборони Михайло Єжель повинен бути звільнений з державної служби як такий, що отримав своє призначення при Януковичі.

“В мене питання: що Єжель до сьогодні робить на посаді посла у Білорусі? Це людина, яка брала участь у руйнуванні армії. Один із трьох міністрів оборони часів Януковича чомусь продовжує залишатися на державній службі, причому, на досить серйозній ділянці, оскільки у нас не було жодних гарантій, що Білорусь не стане плацдармом для нападу Росії. А по-друге, у березні був скандал, коли Єжель сказав, що Україна надаватиме свою територію для розміщення протиракетної оборони (країн НАТО - УНІАН). Міністерство закордонних справ спростувало цю інформацію, але ніяких організаційних висновків зроблено не було”, - сказав Тимчук.