ЗМІ: Бойовики викрали гендиректора "Преса Макіївки" та головного редактора "Вечерней Макеевки"

Озброєні автоматами люди в камуфляжі, які назвалися представниками "служби безпеки ДНР" викрали генерального директора видавничо-поліграфічного комплексу "Преса Макіївки" Ларису Бутову та головного редактора "Вечерней Макеевки" Марію Семенову.

Про це "ОстроВу" повідомили співробітники редакції.

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"Сьогодні в редакції "Вечерней Макеевки" після 10 годин з'явилися озброєні автоматами люди в камуфляжі, які назвалися представниками служби безпеки ДНР. А після тривалої бесіди в кабінеті з генеральним директором видавничо-поліграфічного комплексу "Преса Макіївки"(куди входить "Вечерняя Макеевка") Ларисою Бутової, відвезли на своєму автомобілі гендиректора і головного редактора "Вечерки" Марію Семенову на розмову з командиром Російської православної армії", - зазначили вони.

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На даний момент Лариса Бутова і Марія Семенова в редакцію не повернулися.

Причина візиту озброєних людей - нібито невдоволення публікаціями газети.