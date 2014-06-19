Еттінгер: енергетичний сектор РФ як об'єкт санкцій ЄС має бути в кінці списку, а не на початку

Як повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН, про це він заявив у середу в Брюсселі під час зустрічі з журналістами, коментуючи інформацію стосовно наполягання з боку США, щоб ЄС застосував санкції до цього сектора.

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"Моя позиція полягає в тому, що енргетичний сектор - не найкращий сектор для санкції. І це має бути наше рішення. В нашому списку санкцій газ, нафта, енергетика повинні бути не на початку, але в кінці", - заявив він.

Еттінгер наголосив, що Росія є найважливішим імпортером нафти та газу до ЄС: "Це має бути наша внутрішня дискусія. Ми можемо отримати поради, але це має бути наша європейська дискусія та рішення".