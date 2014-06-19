Ніч у Донецьку пройшла спокійно - міськрада

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Донецької міськради.

«Ніч у Донецьку пройшла без подій. У районах Донецька станом на 9.30 ситуація спокійна. Транспорт, магазини, житлово-комунальні служби та інші міські структури працюють у штатному режимі», - зазначається в повідомленні.

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За інформацією ДАІ, обмеження на пересування транспорту діє: по вул. Стратонавтів від Червоноармійського шосе до пр. Колгоспного; по вул. Артемівській з боку Ясинуватої в напрямку вул. Гірничої, в'їзд на Київський шляхопровід у напрямку центру міста; вул. Злітна від пр. Манежного до Аеропорту; вул. Баумана – виїзд на автодорогу Н 20 «Слов'янськ – Донецьк - Маріуполь»; вул. Пухова – виїзд на автодорогу Н 20 «Слов'янськ – Донецьк - Маріуполь» у районі кафе «ФОРОС»; вул. Дагестанська – вул. Джанкойська виїзд на смт Старомихайлівка.