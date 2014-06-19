Комісія з розслідування авіакатастрофи літака Іл-76 відзвітує про результати 2 липня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Руснак заявив на засіданні парламентської ТСК з питань розслідування обставин знищення військово-транспортного літака Повітряних Сил Збройних Сил України Іл-76, який заходив на посадку в Луганську.

Руснак, зокрема, розповів, що розслідування значно ускладнене тим, що представники комісії не можуть потрапити на місце падіння літака.

Також він додав, що комісія Міноборони вже встановила, що три військово-транспортні літаки, один з яких зазнав катастрофи під Луганськом, були передані у розпорядження керівництва Антитерористичної операції. Зокрема вони були передислоковані із аеродрому в Мелітополі до Дніпропетровська, звідки здійснили переліт до Луганська. За словами Руснака, перший літак сів на аеродромі луганського цивільного аеропорту в штатному режимі, другий зазнав катастрофи на відстані 77 кілометрів від аеродрому та на висоті 4600 метрів. Третій літак змінив маршрут і приземлився на визначеному аеродромі.

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Крім того, Руснак розповів, що рішення щодо маршруту польоту літаків, зокрема і того, що зазнав катастрофи, приймало керівництво АТО, зокрема керівник штабу АТО.

Довідка УНІАН. 14 червня близько 1.10 при заходженні на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажа, було 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «теракт».