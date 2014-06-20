Геращенко: Представники Донбасу беззастережно підтримали план мирного врегулювання

Про це заявила Уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко за підсумками зустрічей Глави держави з представниками місцевої влади, політичної та бізнес-еліти Донбасу.

Як повідомляє прес-служба Президента України, Геращенко зазначила, що представники політичних та ділових кіл Донбасу «беззастережно підтримали» президентський план та наголосили на необхідності швидкого вирішення нагальних проблем населення, яке потерпає від бандитів.

Геращенко звернула увагу на той факт, що план містить конкретні терміни реалізації його положень. Вона зазначила, що Порошенко проводить велику кількість міжнародних консультацій, націлених на виконання партнерами України їх зобов’язань. Уповноважений Президента повідомила, що найближчим часом відбудеться ще одна телефонна розмова з Президентом Путіним.

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Президент буде розширювати коло діалогу з представниками Донецької та Луганської областей, зокрема, сказала Уповноважений, він зустрічатиметься з інтелігенцією та з журналістами.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко не виключає, що за результатами сьогоднішньої зустрічі Президента України та керівників областей, міст Луганської та Донецької областей, народних депутатів, які обрані у мажоритарних округах цих двох областей, представників економічної та політичної еліти, до мирного плану Президента може бути внесено додаткові пункти.

Про це вона сказала на брифінгу для преси.

Вона підтвердила те, що сам мирний план буде презентовано Президентом завтра.

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками легітимної влади Донецької та Луганської областей.

Під час зустрічі Глава держави представив 14 пунктів мирного плану на сході країни. Зокрема, Порошенко наголосив на важливості внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. Президент зазначив, що відповідний проект змін Основного Закону буде спрямовано на розгляд Венеціанської Комісії. «Наша мета не війна, наша мета – мир!», - наголосив він.

«Ключовий елемент: Президент добровільно відмовляється від можливості призначати голів облдержадміністрацій і райдержадміністрацій, проводяться дострокові місцеві вибори і обрані депутати формують місцеву раду, яка в свою чергу формує виконавчий комітет», - підкреслив Глава держави.

Порошенко заявив, що для відновлення економіки Донбасу разом із партнерами з Євросоюзу ми розробили програму створення робочих місць на сході України, з перспективою інвестицій та з проектом програми з економічної реконструкції регіону.

Президент вважає, що частина загальнодержавних податків повинна залишатись в розпорядженні місцевої влади. «Зокрема, 25% податку на прибуток має залишатись для того, щоб бути стимулюючим фактором», - наголосив Президент.