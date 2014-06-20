Лідер ЛНР Болотов був шофером Єфремова - ЗМІ

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомила біженка з міста Щастя (Луганська область) Світлана Опаріна.

Опаріна, зокрема, обурилася тим, що Єфремов і далі є народним депутатом України.

"Єфремов сидить у Верховній Раді, а його син створив "Луганську республіку", - зазначила жінка.

Вона підкреслила, що лідер ЛНР Болотов - це "шофер і охоронець Єфремова".

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"Я хочу, щоб всі це почули і знали. Хочу звернутися до Єфремова Олександра Сергійовича. Я знаю цю людину, яка очолювала нашу область", - заявила Опаріна.

За її словами, Єфремову належать банки, шахти, заводи, ринок.

"Так грабувати Луганськ і Луганську область неможливо далі. Люди повстали від злиднів... Всі, хто вийшов з "регіонів" і комуністів, награбував, а потім створив фонд "Благовість", - зазначила Опаріна.