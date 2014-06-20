У окупованому Криму з'явилася військова поліція РФ

Як повідомив начальник головного управління військової поліції Міноборони Росії полковник Ігор Сидоркевич, російський президент Володимир Путін підписав закон, що забезпечує діяльність військової поліції Збройних сил Російської Федерації в лютому поточного року.

Про це пише Крым.Реалии.

«На сьогоднішній день можна констатувати, що військова поліція Міноборони на півострові Крим приступили до виконання поставлених завдань... Я висловлюю впевненість, що військова поліція гідно впорається з поставленими завданнями», - сказав Сидоркевич.

За його словами, орган покликаний захищати права військовослужбовців, цивільного персоналу, забезпечувати у збройних силах законність, правопорядок, військову дисципліну, а також безпеку дорожнього руху та охорону військових об'єктів.

Він також повідомив, що з 1 червня поточного року переформовано військову комендатуру і військову автомобільну інспекцію в Севастополі, а також сформовані військові комендатури і військові автомобільні інспекції у Сімферополі та Феодосії.

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Для укомплектування цих підрозділів, як стверджує російський чиновник, в першу чергу розглядалися військові, які проходять службу в підрозділах правопорядку Збройних сил України, дислокованих у Криму та виявили бажання служити в Росії.

Він зазначив, що всього було розглянуто кандидатури понад 120 військовослужбовців, але відібрані лише 60.