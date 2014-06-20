Коваль запевняє, що сили АТО відновили повний контроль на кордоні з РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коваль сказав під час Години запитань до уряду.

“На дану хвилину до мене надійшла офіційна доповідь від начальника Генерального штабу, головнокомандуючого Збройними силами України, що наші війська повністю завершили оточення проблемного регіону і відновили державний кордон України”, - сказав Коваль.

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Він додав, що в операції також брали участь військовослужбовці Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook повідомив, "сьогодні вночі, під час спроби прориву з боку Росії углиб території України групи терористів, в районі Мар’янівки, підрозділи Національної гвардії України захопили БТР-80. Терористи були частково знищені, частково затримані".