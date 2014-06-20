Дії терористів на Донбасі можна буде відстежити на спеціальному сайті
15:50, 20 червня 2014Політика
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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко презентували сайт Стоп Терор, за допомогою якого можна буде відслідковувати дії терористів на Донбасі.
В Україні запустилим сайт СтопТеррор / stopterror.in.ua
Як повідомив Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі, сайт стане комунікаційним майданчиком для збору розвідувальних даних та даних про злочини терористів на Донбасі і по всій Україні.
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"Дані, які будуть надсилати на сайт небайдужі громадяни, будуть оброблятися підготовленою групою фахівців для відсіювання фейків, неправдивої інформації і передаватися органам влади в АТО, МВС, СБУ, Нацгвардію, ВСУ і прикордонникам", - повідомив Антон Геращенко.
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