Дії терористів на Донбасі можна буде відстежити на спеціальному сайті

Як повідомив Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі, сайт стане комунікаційним майданчиком для збору розвідувальних даних та даних про злочини терористів на Донбасі і по всій Україні.

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"Дані, які будуть надсилати на сайт небайдужі громадяни, будуть оброблятися підготовленою групою фахівців для відсіювання фейків, неправдивої інформації і передаватися органам влади в АТО, МВС, СБУ, Нацгвардію, ВСУ і прикордонникам", - повідомив Антон Геращенко.