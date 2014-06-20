Малолітній хлопчик та його мати загинули від поранень у Слов'янську - Уповноважений з прав дитини

17:11, 20 червня 2014
Політика
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У Слов'янську загинула мати з дитиною. 

Славянск / REUTERS

Про цена своїй сторінці у соціальній мережі повідомив Уповноважений президента з прав дитини. 

"Підтверджено ще один факт смерті дитини у Слов'янську. Малолітній хлопчик та його мама загинули від поранень, коли в місті йшли бойові дії. Україна несе непоправні втрати.", - йдеться у повідомленні.

публикацияУповноважений Президента України з Прав Дитини.

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