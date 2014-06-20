Малолітній хлопчик та його мати загинули від поранень у Слов'янську - Уповноважений з прав дитини

Про цена своїй сторінці у соціальній мережі повідомив Уповноважений президента з прав дитини.

"Підтверджено ще один факт смерті дитини у Слов'янську. Малолітній хлопчик та його мама загинули від поранень, коли в місті йшли бойові дії. Україна несе непоправні втрати.", - йдеться у повідомленні.