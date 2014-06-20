Бойовики обстріляли з гранатомета бригаду, яка ремонтує водогін на маршруті Сіверський Донець – Донбас

Про це повідомив речник АТО Вячеслав Селезньов у соцмережі.

"За повідомленнями джерел сьогодні вкотре було обстріляно ремонтну бригаду компанії «Вода Донбаса», які відновлювали водогон на маршруті Северский Донец – Донбасс. Огонь по працівникам вівся з гранатомету", - зазаначив спікер антитерористичної операції. Читайте такожРНБО: Збитки від руйнувань водопроводів на Донбасі становлять до 50 млн гривень

За його словами, такий стан речей унеможливлює подачу води до користувачів.

"Усі інші регламенті та відновлювальні роботи на водогоні виконані, тож, якщо б не було стрільби, то наприкінці дня насосна станція могла би подавати воду", - зазаначив він.