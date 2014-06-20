Селезньов: мешканці Слов'янську вимагали від терористів покинути місто
18:50, 20 червня 2014Політика
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Речник АТО Вячеслав Селезньов повідомив про те, що мешканці Слов'янську вимагали від терористів покинути місто.
Терорист Стрелков / instagram.com/sashakots
Про це він написав у соцмережі.
"Так, сьогодні делегація мешканців Слов’янська звернулась до Ігора Гіркіна з вимогою покинути разом зі своїми поплічниками територію міста, щоб убезпечити населення від небезпеки. Але отримали у відповідь відмову. Це вкотре демонструє справжнє відношення бойовиків до мирного населення. Між деклараціями і справами у бойовиків ціла прірва", - повідомив речник АТО.
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