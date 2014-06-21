На території РФ виявили танки та військових з українськими розпізнавальними знаками - РНБО

У Ростовській області Росії, поблизу села Міллєрово, виявлено танки та військових з українськими розпізнавальними знаками, які можуть бути використані для здійснення провокацій в Україні або Росії.

Про це повідомив журналістам речник Інформаційного центру Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) Володимир Чеповий.

«На території Російської федерації поблизу села Міллєрово Куйбишевського району Ростовської області виявлена військова техніка, у тому числі танки з українськими розпізнавальними знаками, поблизу яких помічені військовослужбовці, які одягнені в уніформу Збройних сил України», - сказав Чеповий, зуваживши, що марка танків уточнюється.

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За його словами, ця техніка і військові можуть бути використані для провокацій під час виконання плану президента України Петра Порошенка щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«Метою цього може бути здійснення провокацій на території України чи навіть Росії. Закликаємо всіх приєднатися до мирного плану президента України та дотримуватись режиму припинення вогню», - сказав Чеповий.

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При цьому він повідомив, що при порушенні терористами умов мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, українські військові готові дати їм відсіч.

«Всі бойовики, терористи та диверсанти, які порушують та будуть порушувати оголошений режим припинення вогню, отримають жорстоку та адекватну відповідь», - підкреслив речник Інформаційного центру РНБО.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 червня 2014 року «Про План Президента України з мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України». План складається з 15 кроків та передбачає гарантії безпеки, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не скоїв тяжких злочинів, а також звільнення заручників.

План запроваджено з 22.00 20 червня по 22.00 27 червня 2014 року.