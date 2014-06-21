В Одесі й досі не опізнали двох загиблих під час заворушень 2 травня

В Одесі й досі не опізнані двоє загиблих під час масових заворушень у Будинку профспілок 2 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні тимчасової контрольної комісії зі здійснення депутатського контролю над ходом досудового розслідування злочинів, скоєних 2 травня в Одесі, начальник Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи Григорій Кривда.

«На сьогоднішній день двоє чоловіків не ідентифіковано», - сказав Кривда.

Він додав, що ніхто з 48 загиблих не помер від тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про побої.

Читайте також40 днів трагедії в Одесі: в усіх храмах молилися за упокій загиблих

«У нас немає даних про загиблих від ушкоджень, завданих палицями, арматурою. 8 осіб падали з висоти, вони одержали важкі тілесні ушкодження, Маркін (депутат Одеської обласної ради В’ячеслав Маркин - УНІАН) одержав тяжкі тілесні ушкодження, але ніяких ушкоджень, які могли б свідчити про те, що їх били, у нас немає. Серед потерпілих, які перебувають у лікарні, та ж картина», - сказав Кривда.

За його словами, дев'ять осіб загинули через отруєння чадним газом, двоє померли в лікарні внаслідок тяжких опіків тіла, троє – через сильні опіки дихальних шляхів і тіла.

Читайте такожВ Одесі відбулося Віче пам'яті за загиблими 2 травня в Будинку профспілок

«Ще 5 осіб – опіки дихальних шляхів, тіла в комбінації з отруєнням не уточненими газами й продуктами горіння. Опіки дихальних шляхів у комбінації з отруєнням не уточненими газами – 1 людина. Найбільша група – отруєння не уточненими газами, димами, випаровуваннями – 14 осіб», - розповів Кривда.

Він уточнив, що експерти провели спектральні дослідження біоматеріалів усіх трупів на вміст наркотиків і лікарських препаратів – ніде наркотики й лікарські препарати не виявлені.

Кривда також повідомив, що 6 осіб загинули від вогнепальних поранень, отриманих у центрі міста: 4 загинули на вулиці, 2 – в лікарні. З 48 загиблих, 41 – чоловік, 7 - жінок. Крім того, начальник бюро акцентував на тому, що судмедекспертиза - один із доказів у кримінальному процесі.

«Навіть у тих випадках, коли вона є головним доказом при визначенні причин смерті, ідентифікації й так далі, необхідно враховувати й дані наслідки...

Читайте такожБудинок профспілок в Одесі визнали "речовим доказом"

Ми всі дослідження зі встановлення причини смерті провели - вони завершені до 2 червня», - сказав Кривда.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами й проукраїнськими активістами. Відразу загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. В розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Всього 2 травня постраждало понад 200 осіб, загинуло 48 осіб.