Всі сторони конфлікту на сході України мають підтримати припинення вогню - Меркель

Усі сторони конфлікту на сході України мають дотримуватися умов перемир'я та підтримати припинення вогню, про яке Президент України Петро Порошенко оголосив в односторонньому порядку.

На цьому наголосила Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на її речника Штеффена Зайберта.

«Особам, які приймають політичні рішення, слід публічно заявити про готовність скласти зброю», - переконана Меркель.

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За її словами, «після проголошення мирного плану прийшов час знайти спосіб вирішення конфлікту у політичній площині».

«Запропоновані Петром Порошенком кроки створюють дуже добрий ґрунт для цього», - наголосила канцлер.

Меркель переконана, що «страждання людей у південно-східних областях України мають припинитися».

У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Росію підтримати рішення про припинення бойових дій, яке українська сторона ухвалила 20 червня.

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Перебуваючи у суботу з офіційним візитом у Стамбулі, Штайнмаєр висловив думку, що тепер все залежить від того, як поводитиме себе Росія.

«Москві слід скористатися своїми важелями впливу на проросійських сепаратистів та посприяти взяттю під контроль кордону між Україною і Росією», - сказав очільник німецького МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 20 червня Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та Прикордонної служби. Ведення вогню припинено з 22-ї години 20 червня до 10 години 27 червня.

Таке рішення було ухвалене для того, щоб терористи могли скласти зброю. Передбачається, що бойові дії на час зупинки АТО операції носитимуть виключно характер відповіді.

Втім, минулої ночі в Донецькій та Луганській областях терористи обстріляли з мінометів та іншої зброї українських прикордонників у пунктах пропуску та силовиків у місцях дислокації АТО.