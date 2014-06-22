Росіянам важливіше бути великою країною, ніж вільними - праонука Хрущова про Крим

Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода, яке цитує сайт Крым.Реалии.

На думку Хрущової, головна причина підтримки агресивної зовнішньої політики - це бажання "бути великою країною", що переважає авторитет міжнародного права і бажання особистих свобод.

"Демократія - це вибір. Свобода волі - це вибір. Ми вибираємо прокидатися вранці і думати про наші свободи. Але коли держава говорить вам, що ви повинні пожертвувати своїми особистими свободами заради великої країни, росіяни не заперечують проти цього, адже для них бути великою країною - це важливо", - каже вона.

Читайте такожУкраїна повинна виставити рахунок Росії за конкретні збитки в Криму - експертТому росіяни і підтримали агресію своєї держави проти західного сусіда.

"Коли дійшло до анексії Криму, всі сказали: «забудьте міжнародні закони. Ми хотіли наш Крим і ми його отримали, Путін їм усім показав. А Хрущов віддав його, саме він намагався його децентралізувати». Я хочу сказати, що я дуже пишаюся тим, що Хрущов любив Україну. Він не був українцем, хоча і виріс недалеко від неї. Але це також доводить той факт, що не тільки він був людиною, але, вибачте мене, я можу бути упередженою, він був трохи попереду свого часу", - вважає Хрущова.