У Кривому Розі СБУ затримала п'ятьох екстремістів, які роздавали газету "Новороссия"

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ у Дніпропетровській області, в ході подальших слідчих дій правоохоронці встановили організатора постачання друкованої продукції сепаратистського спрямування.

Під час обшуку його помешкання виявлено та вилучено примірники газет, проросійські емблеми, брошури «Памятка для бойцов, снайперов и коректировщиков огня при определении расстояния до цели», «Фортификация и действия на блок-посту», а також листівки із символікою терористичної організації «ДНР»

Читайте такожНа Сумщині СБУ затримала автомобіль з партією газет сепаратистського змістуСлідчими УСБУ в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України - карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.