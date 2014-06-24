Чорновол: голову Держслужби з лікарських засобів призначили без перевірки на корупційність

Поза спиною Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, без попереднього надання біографічної довідки для перевірки на можливу корупційність, 4 червня під час засідання Уряду ухвалено рішення щодо призначення Пасічника Михайла Францовича на посаду голови Державної служби України з лікарських засобів

Про це на сторінці у соціальній мережі заявила Урядовий уповноважений по боротьбі з корупцією Тетяна Чорновол. Нагадаємо, Урядовий уповноважений по боротьбі з корупцією, згідно своїх повноважень, не подає претендентів на посади, і не голосує за їх призначення, проте має право дорадчого голосу при обговоренні кандидатури, і може висловити заперечення при наявності доведених фактів корупційності.

“Попереднє місце роботи президент Всеукраїнського громадського об’єднання “Аптечна професійна асоціація України”, президент фармацевтичної компанії “Фалбі”. Не пройшло й місяця після цього підкилимного призначення, як Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики почали надходити сигнали, що у Михайла Францовича може бути конфлікт інтересів. Всі ці факти Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики будуть ретельно досліджені і направлені на перевірку”, – пише Т.Чорновол.

Урядовий уповноважений також закликала громадськість, а особливо фармацевтичні підприємства та інші галузі, залежні від посади голови Державної служби України з лікарських засобів, уважно слідкувати за діяльністю М.Пасічника, і повідомляти Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в разі наявності проявів корупційності.