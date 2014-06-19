Глава російського козацтва заявив, що кількість направлених із РФ до України бойовиків ніхто не рахує

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми їх не проводжаємо, ми їх не рахуємо», - сказав Водолацький.

Він заявив, що Луганська й Донецька області є «історичною територією великого війська донського, яка була незаконно анексована в 1922 році Радою народних комісарів і була приєднана до України».

Водолацький вважає, що в цих областях у козачих організаціях нараховується близько 5 тис. козаків із числа громадян України. Крім цього, близько 30 тис. козаків із Росії «можуть прийти і приходять» на допомогу терористам.

Водолацький заявив, що загиблих козаків ховають безпосередньо на території Луганської та Донецької областей, оскільки від початку заявляють, що «хочуть бути похованими на цій землі своїх предків».Читайте такожУ лавах бойовиків паніка, «козаки» спішно покидають свої позиції - Тимчук

При цьому він заявив, що для російських козаків «немає кордонів» і вони як «ходили стежинами, так і ходять».

За його словами, козаки приїжджають «до своїх друзів і знайомих» і захищають «родові станиці», хоч і є громадянами інших держав.

Водолацький також пообіцяв, що в разі потреби кількість «добровольців зросте до десятків і сотень тисяч».

За його словами, козаки приїжджають воювати на боці терористів не лише з РФ, але й Білорусі, Казахстану, Киргизії та ще понад 30 країн, а озброюються на місці.Читайте також"Козаки" втекли з Красного Луча та Антрациту, а вночі хочуть прорватися в Росію - Тимчук

Водолацький заявив, що російські козаки діють дуже ефективно, хоча й бувають випадки, коли вони випивають на блокпостах, але після цього завжди проводяться розслідування.