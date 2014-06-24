Лановий: Україна може повернути собі газові доходи Фірташа

Про це Володимир Лановий заявив в інтерв'ю УНІАН, коментуючи історію з обвинуваченнями ФБР на адресу Фірташа та проведеним проти нього розслідуванням.

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«У даному випадку, мова йде про економічний процес, розслідування злочинної діяльності, що пов'язана з відмиванням грошей, незаконними видами діяльності, входженням в якісь транснаціональні мафіозні організації та спільну діяльність з представниками якихось заборонених видів бізнесу, як-то наркотики, гральний бізнес тощо», - зазначив Лановий.

«Ми не знаємо, все до кінця, але те, що американці давно відстежували і швидко ввели в дію санкції, як тільки з'явилася можливість, говорить про глибину їх розслідування фактів зв'язків Фірташа зі злочинним світом. Тому суд може конфіскувати все майно особи, яка порушила в тій чи іншій мірі закон, або ж частину цього майна. Також суд вирішить на користь яких держав це майно буде конфісковане», - додав він.

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Лановий також зазначив, що розслідування ФБР сприятиме поверненню в Україну доходів від реалізації конфіскованого майна.

«Незрозуміла система газового бізнесу, абсолютно закрита, непрозора в цінах, ні в потоках, ні в обсягах, ні у споживанні, ні у відносинах з Росією, мабуть, буде виведена «на світло». І це розслідування ФБР сприятиме тому, щоб доходи від майна, що у нього (Фірташа - УНІАН) конфісковане, все-таки надійшли в Україну», - заявив Лановий.

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Як повідомляв УНІАН, США звинувачує Дмитра Фірташа у створенні злочинного угруповання і відмиванні коштів. Рахунки Фірташа заморожені на вимогу ФБР.

Встановлено, що з Фірташем пов'язані півтори сотні, переважно офшорних, компаній по всьому світу і 41 банківський рахунок.

ФБР вимагає, щоб всі кошти на рахунках і всі фірми, на які оформлені великі промислові активи, ЗМІ і нерухомість в Україні і в усьому світі були конфісковані на користь Сполучених Штатів.