ОБСЄ: Медведчук вчора представляв на переговорах ДНР і ЛНР
Віктор Медведчук вчора, 23 червня 2014 р., представляв на мирних переговорах самопроголошені "Донецьку народну республіку" (ДНР) і "Луганську народну республіку" (ЛНР).
Про це повідомляє прес-служба Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
"У Донецьку спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зустрілася з міністром інформації" так званої "Донецької народної республіки", який повідомив місії, що Віктор Медведчук, який раніше обіймав посаду голови Адміністрації колишнього Президента Леоніда Кучми, був нещодавно призначений в якості представника від ДНР і так званої "Луганської народної республіки" для переговорів з урядом за посередництва ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
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Раніше в Раді національної безпеки і оборони України відмовилися говорити, яку сторону на тристоронніх переговорах по врегулюванню ситуації на Донбасі становлять лідер громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук і нардеп від фракції Партії регіонів Нестор Шуфрич, повідомляє РБК-Україна.
Нагадаємо, 23 червня в Донецьку відбулися мирні переговори у форматі "Україна-Росія-ОБСЄ". Їх проводили другий Президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представник ОБСЄ, а також громадянин Росії, "прем'єр-міністр" ДНР Олександр Бородай і нардеп-сепаратист Олег Царьов.
Зазначимо, раніше Президент Росії Володимир Путін привітав інформацію про початок попередніх контактів лідера громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука в Донецьку і Луганську.