Профкомітети рекомендують Раді Федерації скасувати дозвіл на використання військ РФ в Україні

Профільні комітети Ради Федерації з оборони та безпеки, з міжнародних справ і з конституційного законодавства на спільному засіданні в середу рекомендували Совфеду підтримати звернення Путіна з пропозицією про скасування постанови ради федерації про використання Збройних сил РФ в Україні, повідомили РИА Новости. Читайте такожЄС вітає намір Путіна скасувати дозвіл на використання військ в Україні

Совфед розгляне це питання в середу на пленарному засіданні, відповідний лист Путіна надійшло у верхню палату напередодні.

Нагадаємо, вчора Путін запропонував Раді Федерації скасувати постанову, яка дозволяла використання Збройних сил РФ на території України.

Президент України Петро Порошенко і політики Еврпейского союзу підтримали цю ініціативу.