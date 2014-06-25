У Горлівці бойовики пограбували машинобудівний завод

12:40, 25 червня 2014
Політика
0 0

У Горлівці вчора бойовики за вказівкою одного зі своїх керівників на прізвисько «Бєс» (Ігор Бєзлєр) скоїли напад на Новогорлівський машинобудівний завод.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.

Читайте такожРосійські терористи відчувають безкарність попри декларативні заяви РФ - МЗС УкраїниЗа його словами, з підприємства викрадено близько 5 тонн дизельного пального, 4 автомобіля і 300 тис. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter