У Горлівці бойовики пограбували машинобудівний завод

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.

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