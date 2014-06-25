У Донецьку люди в масках пограбували військову кафедру, вкравши навчальну ракету і тренажер ПЗРК
17:27, 25 червня 2014Політика
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У Ворошиловському районі вчора було скоєно розбійний напад на співробітників військової кафедри Донецького національного технічного університету.
Reuters
Про це повідомляє прес-служба МВС у Донецькій області.
"Близько 15.00 невідомі в «балаклавах» та камуфляжній формі зі зброєю в руках зайшли в приміщення і під загрозою застосування насильства заволоділи комплектами хімічного захисту (кількість встановлюється), навчальною ракетою, тренажером ПЗРК, технічною літературою", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЗМІ: У Донецьку терористи викрали двох студентів-медиківЗа даними міліції, сума заподіяного збитку склала 20 тисяч гривень. Слідчим відділом Ворошиловського РВ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 КК України (розбій), за якою бойовикам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
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