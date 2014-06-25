У Дніпропетровську СБУ затримала групу терористів, які вербували бойовиків на схід

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, через соціальні мережі учасники цього злочинного угруповання поширювали публічні заклики до порушення територіальної цілісності України, а також формували з місцевих мешканців групи для відправлення до спецтаборів для проходження відповідної бойової підготовки.

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24 червня співробітники СБУ затримали шістьох місцевих мешканців - активних учасників радикально-налаштованого злочинного угруповання.

Зі слів затриманих, їхньою метою було створення «Дніпропетровської народної республіки» на підтримку терористів, котрі діють у Луганській і Донецькій областях, і з якими вони підтримували прямі контакти, поінформували в прес-центрі.

Під час обшуків помешкань затриманих правоохоронці виявили та вилучили вибухівку, вогнепальну зброю, гранати, план-схеми вчинення терористичних актів у Дніпропетровську, листівки із закликами до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.

За цим фактом слідчими Управління СБУ у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.