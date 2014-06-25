ЗМІ: Міліція розглядає дві версії вбивства немовляти в Антрациті - гранатомет і вибуховий пристрій

Загинув 9-місячний Єгор Александров, який, за словами знайомих його батьків, був довгоочікуваною дитиною у молодій шахтарській родині.

Як повідомляє ТСН, батько із маленьким сином вийшов на прогулянку, коли пролунав вибух. Він був такої сили, що його відлуння почули навіть в інших районах міста.

Читайте такожВ Антрациті від пострілу з гранатомета загинуло немовля - ЗМІЩо саме вибухнуло у дворі багатоповерхівки, достеменно невідомо. За різними версіями, це міг бути вибуховий пакет, який хтось підкинув на подвір'я; граната, яку кинули з вікна сусіднього будинку; або снаряд гранатомета, з якого стріляли з вікна автівки.

Один з осколків, від яких загинула дитина, влучив просто у серце. Про це пишуть у соцмережах лікарі, які цієї ночі чергували у міський лікарні. Коли лікарі приїхали на місце, хлопчик ще дихав, проте врятувати немовля не встигли. Маленький Єгор помер у швидкій дорогою до лікарні.

Згідно з офіційною версією луганської обласної міліції, стріляли з підствольного гранатомета. Водночас там не відкидають, що це міг бути і вибуховий пристрій. Довкола місця вибуху знайшли сліди численних осколків.

Остаточно причина буде встановлена після проведення вибуховотехнічної експертизи. повідомила прес-офіцер антрацитівської міської міліції Наталя Опаріна.

За фактом загибелі дитини розпочали кримінальне розслідування. Дії невідомих осіб чи особи кваліфікували як навмисне вбивство малолітньої дитини.

Раніше повідомлялося, що місцеві мешканці обурені вбивством дитини і звинувачують у ньому терористів, оскільки українських військ там немає.