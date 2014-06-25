Порошенко 26-27 червня відвідає Страсбург та Брюссель



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави. Зокрема, як зазначається в повідомленні, планується, що 26 червня у Страсбурзі Глава держави візьме участь у Третій частині сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Порошенко звернеться з промовою до представників парламентів 47 держав-членів Ради Європи.

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Під час візиту заплановані також зустрічі з керівництвом Ради Європи з метою обговорення шляхів підтримки з боку цієї організації плану реформ в Україні.

27 червня у Брюсселі Президент України візьме участь у підписанні економічних та секторальних положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Також планується участь Порошенка у засіданні Європейської Ради.

В рамках заходу відбудеться низка двосторонніх зустрічей Президента України з очільниками інституцій ЄС та держав-членів, йдеться в повідомленні.