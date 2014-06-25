Порошенко 26-27 червня відвідає Страсбург та Брюссель
Президент України Петро Порошенко 26-27 червня відвідає з робочим візитом Страсбург та Брюссель.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави. Зокрема, як зазначається в повідомленні, планується, що 26 червня у Страсбурзі Глава держави візьме участь у Третій частині сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Порошенко звернеться з промовою до представників парламентів 47 держав-членів Ради Європи.
Читайте такожМеркель запропонувала зробити Медведчука посередником на переговорах: Порошенко і Путін погодилися
Під час візиту заплановані також зустрічі з керівництвом Ради Європи з метою обговорення шляхів підтримки з боку цієї організації плану реформ в Україні.
27 червня у Брюсселі Президент України візьме участь у підписанні економічних та секторальних положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Також планується участь Порошенка у засіданні Європейської Ради.
В рамках заходу відбудеться низка двосторонніх зустрічей Президента України з очільниками інституцій ЄС та держав-членів, йдеться в повідомленні.