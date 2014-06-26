Порошенко висловив співчуття рідним екс-спікера ВР Івана Плюща у зв’язку з його смертю

07:33, 26 червня 2014
Політика
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Президент Украхни Петро Порошенко висловив співчуття рідним і близьким екс-спікера Верховної Ради, Героя України Івана Плюща у зв’язку з його смертю.

Фото: УНИАН

Про це йдеться у повідомленны прес-служби Порошенко.

«Пішла з життя добропорядна і чуйна людина, виважений та мудрий політик, досвідчений парламентарій і особистість із високими моральними якостями. Іван Степанович – яскравий приклад самовідданого служіння своєму народові і Українській державі», - йдеться у співчутті  Порошенка.Читайте такожПомер екс-спікер Верховної Ради Іван Плющ

«Поділяю гіркий біль непоправної втрати і сумую разом з вами», - зазначив Глава держави.

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