Порошенко висловив співчуття рідним екс-спікера ВР Івана Плюща у зв’язку з його смертю
07:33, 26 червня 2014Політика
0 0
Президент Украхни Петро Порошенко висловив співчуття рідним і близьким екс-спікера Верховної Ради, Героя України Івана Плюща у зв’язку з його смертю.
Порошенко висловив співчуття рідним екс-спікера ВР Івана Плюща у зв’язку з його смертю /Фото: УНИАН
Про це йдеться у повідомленны прес-служби Порошенко.
«Пішла з життя добропорядна і чуйна людина, виважений та мудрий політик, досвідчений парламентарій і особистість із високими моральними якостями. Іван Степанович – яскравий приклад самовідданого служіння своєму народові і Українській державі», - йдеться у співчутті Порошенка.Читайте такожПомер екс-спікер Верховної Ради Іван Плющ
«Поділяю гіркий біль непоправної втрати і сумую разом з вами», - зазначив Глава держави.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter