Порошенко висловив співчуття рідним екс-спікера ВР Івана Плюща у зв’язку з його смертю

Про це йдеться у повідомленны прес-служби Порошенко.

«Пішла з життя добропорядна і чуйна людина, виважений та мудрий політик, досвідчений парламентарій і особистість із високими моральними якостями. Іван Степанович – яскравий приклад самовідданого служіння своєму народові і Українській державі», - йдеться у співчутті Порошенка.Читайте такожПомер екс-спікер Верховної Ради Іван Плющ

«Поділяю гіркий біль непоправної втрати і сумую разом з вами», - зазначив Глава держави.