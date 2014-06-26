Кернес про замах: це не місцеві розборки

Про це Кернес розповів в інтерв'ю журналу "Новое время страны".

"Є багато питань, але мало відповідей. Я не можу назвати конкретних прізвищ виконавців, але можу сказати, що це не місцеві розборки. Тут треба думати довго: є людина - є проблема, немає людини - немає проблеми. Тобто, немає мера - отже обираємо нового", - сказав Кернес.Читайте такожКернес заявляє, що кримінальну справу проти нього сфальсифікував Аваков

Мер Харкова також висловив впевненість, що такі резонансні злочин, як замах на нього, повинні бути на контролі у компетентних осіб.

"Я не приховую, що в мене дуже неприязні стосунки з міністрів внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Я вважаю, що такі резонасные справи повинні бути на контролі, але з урахуванням наших відносин розумію - йому не до цього", - зазначив Кернес.

Продовження інтерв'ю Кернеса читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" 27 червня.