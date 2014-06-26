Кучма анонсував продовження консультацій з терористами

Консультації тристоронньої контактної групи в форматі Україна-Росія-ЄС продовжать 27 червня. Про це заявив один із учасників, другий Президент України Леонід Кучма.

Щоправда, місце зустрічі, за його словами, наразі невідоме, повідомляє 5 канал.

За словами Кучми, була ініціатива зібратися в Росії, однак вирішили зустрітися на території України. Також Другий Президент додав: це не перемовний процес, а консультації. Влада ж не може сісти за стіл переговорів з представниками ДНР та ЛНР.

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Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко на засіданні ПАРЄ повідомив, що у п'ятницю тристороння контактна група у складі представників України, РФ і ОБСЄ збереться знову.

Президент пообіцяв 27 червня "ухвалити дуже важливе рішення", якщо терористи не приймуть умов його мирного плану.