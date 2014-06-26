Порошенко обіцяє прийняти у п'ятницю "важливе рішення", якщо бойовики не погодяться на мирний план

Про це він сказав, відповідаючи на запитання депутатів ПАРЄ, повідомляє Українська правда.

Порошенко повідомив, що у середу знову збиралась тристороння контактна група у складі представників України, РФ і ОБСЄ.

У п'ятницю група збереться знову.Читайте такожПутін і Меркель обговорили можливість продовження перемир'я на сході України

Представники терористів на останній зустрічі не було, "але це й не потрібно".

"Півгодини тому вони висловили бажання взяти участь у зустрічі в п'ятницю. Це дуже важливий день: якщо наші умови щодо мирного плану не будуть прийняті, то ми ухвалимо дуже важливе рішення".

Він вчергове закликав Європу консолідуватись навколо українських проблем і наголосив, що "поки що підтримки недостатньо".

"Це може статися з кожною країною, якщо Європа не об'єднається навколо цього питання", - сказав президент.

Порошенко нагадав, що Україна зазнає втрат уже після оголошення припинення вогню.Читайте такожПорошенко: Мирний план запрацює лише за підтримки Росії

Крім того, "під вогнем сепаратистів" намагаються відновити системи життєзабезпечення, Слов'янська, Краматорська та інших міст, де люди понад 10 діб знаходяться без води та електрики.

"Україна демонструє не тільки словом, а ділом своє прагнення до миру. І ми уже заплатили дуже високу ціну за це прагнення", - сказав Порошенко.