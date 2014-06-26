У Луганській області жінка з трьома озброєними терористами захопила дім колишнього чоловіка

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУМВС в області Тетяна Погукай, 25 червня о 14.00 в будинок на вулиці Поштова, де проживає 34-річний місцевий житель, увірвалися 41-річна жінка (колишня дружина господаря будинку) з трьома чоловіками, озброєними автоматичною зброєю, одягненими в камуфльований одяг.

Читайте такожТерористи катували подружжя 6 днів через українську символіку у них вдома Прибулі вигнали господаря з будинку, опечатали гараж, в якому стоїть автомобіль «Chevrolet Aveo SF 694», а також закрили двері в будинок, і опечатали їх.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Проводиться перевірка