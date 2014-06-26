Військову частину в Донецьку штурмували близько 200 терористів, з них п'ять чоловік поранено
У Донецьку військовослужбовці Національної гвардії України відбили першу спробу штурму військової частини.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної гвардії України.
«26 червня близько 17.00 до 200 озброєних злочинців, які назвали себе угрупованням «Кальміус» підійшли до військової частини 3004 Національної гвардії України, розташованої в м. Донецьку, з ультиматумом передати зброю і перейти на бік сепаратистів», - йдеться в повідомленні. Злочинці, озброєні автоматами, гранатометами, мінометами, великокаліберними кулеметами і бойовою розвідувально-дозорної машиною (БРДМ), вимагали здатися і скласти зброю, але військовослужбовці відповіли категоричною відмовою, підкреслено в повідомленні.
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Приблизно в 17.45 почався штурм військової частини. Перша спроба штурму була відбита військовослужбовцями. З боку нападників п'ять чоловік поранено. Військовослужбовці під час штурму не постраждали.