Балога дав зрозуміти, що Медведько не затримається

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не виключає, що у Генеральній прокуратурі України відбудуться кадрові зміни.

Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті “Україна молода” №021 від 1 лютого 2008 року.

Зокрема, відповідаючи на запитання про існування чуток, що з Партією регіонів існує домовленість, за якою на посаді генерального прокурора поки що залишиться Олександр МЕДВЕДЬКО, В.БАЛОГА зазначив: ”Президент уже кілька разів казав, що зміни будуть”. При цьому він додав, що “все, що говорить Президент, обов’язково збувається”.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2007 року в Апараті Верховної Ради України було зареєстровано ініційоване Юрієм ЛУЦЕНКОМ подання про висловлення недовіри генеральному прокурору України О.МЕДВЕДЬКУ.

Подання підписали понад 180 народних депутатів фракцій «Наша Україна - Народна самооборона» та Блоку Юлії Тимошенко.

Згідно зі статтею 85 пункту 25 Конституції України, ВР має право висловити недовіру генпрокурору з його подальшою відставкою. Для цього потрібно зібрати підписи 150 народних депутатів, після чого проект передається на реєстрацію в Апарат Верховної Ради.