У бойовиків залишилось декілька годин, щоб скласти зброю - Аваков

Про це він сказав у виступі на урочистих заходах з нагоди проведення випуску і посвячення в захисники правопорядку випускників Національної академії внутрішніх справ України, відео якого розміщено на офіційному сайті МВС.

"Я думаю, все ті, хто адекватний, отримає, можливо, ще кілька годин, щоб виконати умови, які висуває Україна. Інакше ми діятимемо адекватно і жорстко", - наголосив Аваков.

За його словами, бойовики своєрідно дотримуються перемир'я, яке вже коштувало Україні дуже багато.

Читайте такожПід Слов'янськом українські військові відбили атаку терористів, загинув один солдат"У рамках так званого мирного процесу з боку «ЛНР» і «ДНР» ми маємо, на жаль, понад 20 загиблих з нашого боку, величезну кількість поранених, випиту до дна чашу терпіння, яке закінчилося", - зауважив Аваков

Він наголосив, що наказами МВС і Нацгвардії визначено, що відтепер без повного набору засобів спецзахисту на бойове чергування не вийде жоден правоохоронець.

«Більше, ніж бронежилет, допоможе наша сила та впевненість. Більше, ніж бронежилет, допоможе плече друга та віра в перемогу. А ми всі, цивільні, зробимо все, аби людина в погонах була в повазі, була достойна своєї країни. Щоб держава знала про цю людину, піклувалася за неї. І тоді на шляху молодих офіцерів їх буде чекати тільки перемога», - заявив Аваков.