ООН нарахувала 165 тисяч біженців з проблемних регіонів України

Такі свіжі дані з офісу ООН, повідомляє ТСН.

Крім того, за даними цієї організації, близько 110 тисяч українців з початку року виїхали до Росії.

Це вчетверо менше цифри, яку озвучує офіційна Москва. Багато з цих біженців, твердять у Києві, виїжджають до держави-агресора під примусом.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська продемонструвала копію розпорядження так званого прем'єра "ДНР" Олександра Бородая, у якій забороняється вивозити дітей з дитбудинків будь-куди, окрім Росії.

Тим, хто таки зміг утекти від терористів, радять передовсім стати на облік у міграційну службу, навіть якщо немає жодних документів.

Утім, якщо підтвердження донецької чи луганської реєстрації у відсутнє – доводити своє право на допомогу від держави доведеться лише через суд.