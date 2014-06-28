У Херсонській області затриманий бойовик при спробі втекти із зони АТО в Крим
17:20, 28 червня 2014Політика
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СБУ затримала громадянина України, члена терористичної організації, яка діє на сході України, ватажка групи бойовиків на прізвисько Чех.
REUTERS
Як повідомляє прес-центр СБУ, бойовик намагався втекти із зони антитерористичної операції (АТО) в Севастополь. Він був затриманий 26 червня в Новоолексіївці Херсонської області в поїзді Донецьк-Севастополь.
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Зазначається, що, отримуючи завдання безпосередньо від одного з терористів Ігоря Безлера (Біс), Чех керував групою з 25 бойовиків, яка забезпечувала пересування військової техніки (зенітні установки, танки) і диверсантів з території Росії в Слов'янськ і Горлівку.
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