Протягом доби на Донбасі терористи поранили 5 військових - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, обстріл позицій українських військових відбувалися поблизу населених пунктів Слов`янська, Червонопартизанськ, Дмитрівка, Краматорськ.

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Також біля пункту пропуску “Маринівка” у Донецькій області були обстріляні позиції сил АТО, зокрема, чотири міни розірвалися за 30 метрів від цього пункту.

З боку російського кордону спостерігався рух шести танків, БТР та зенітної установки.

Лисенко також зазначив, що військовим вдалося відновити контроль над блокпостом №1 біля міста Слов`янськ.