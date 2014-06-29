Росія все ж зібралася направити в Україну гуманітарну допомогу неіснуючим біженцям

Автоколона МНС Росії з гуманітарною допомогою для громадян України відправиться в Ростовську область 29 червня, повідомив ИТАР-ТАСС офіційний представник МНС Олександр Дробишевський.

Вона повинна була відправитися в суботу з території Ногінського рятувального центру в Підмосков'ї. Однак через дозавантаження колони додатковим вантажами гуманітарної допомоги вона вирушить уранці 29 червня.

"Близько 10 великовантажних автомобілів МНС вийдуть у неділю вранці в Ростовську область. Вони доставлять 90 тонн гуманітарної допомоги для громадян України - це продукти харчування, засоби особистої гігієни, предмети першої необхідності", - уточнив Дробишевський. Раніше планувалося доставити 60 тонн гуманітарної допомоги.

Читайте такожДерждеп США не підтверджує дані ООН про біженців з України в РосіюЯк повідомляв УНІАН, 27 червня МЗС України отримало ноту МЗС Російської Федерації з інформацією про намір російської сторони направити "гуманітарну допомогу в Донецьку та Луганську області, а також, можливо, інші регіони, де перебувають біженці".

28 червня Міністерство закордонних справ України відповіло, що в Україні немає біженців, а тому вона не може прийняти для них "гуманітарну допомогу" з Росії.

У направленій російській стороні ноті-відповіді йдеться про неможливість прийняття цієї "гуманітарної допомоги", враховуючи невизначеність її кінцевого адресата. "Враховуючи той факт, що Донецька і Луганська області, а також Автономна республіка Крим є невід'ємною частиною України, громадяни України, які знаходяться на цій території, не можуть у принципі мати статус біженців", - наголошується в коментарі МЗС України.

Разом з тим МЗС України зазначило, що «найважливішим кроком з боку російської сторони, який міг би сприяти врегулюванню ситуації у східних областях України, стала б практична підтримка реалізації мирного плану президента Петра Порошенка.