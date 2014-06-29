Бойовики частково захопили військову частину протиповітряної оборони в Донецьку А1402.

Про це "Українській правді" повідомив представник прес-центру АТО Олексій Дмитрашковський.

"Вранці відбувся напад на частину протиповітряної оборони. Використовували гранатомети і міномети. Напад був добре спланований", - повідомив він.

"В результаті короткого бою нападникам вдалося захопити частину військовослужбовців у полон та частину території. Решта військових зайняли оборону, обороняючи плац, їдальню та приміщення, де розташоване матеріальне забезпечення", - додав він.

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За словами Дмитрашковського, з техніки захоплено дві вантажівки.

Відповідаючи на питання, Дмитрашковський підтвердив, що у тій частині знаходиться зенітний ракетний комплекс "Бук".

"Але він неробочий. Решта, що працюють, знаходяться на інших стратегічних об’єктах", - зазначив він.

На питання, чи можуть бойовики його налагодити, Дмитрашковський сказав: "Я не думаю, що це їм потрібно".