Тарута: Порошенкові треба зробити "кадрові висновки"

Про це він сказав в інтерв'ю ZN.UA

Удалою моделлю, як треба діяти "без бомб" і "неминучих жертв", Тарута вважає Маріуполь: " Місто ожило. Місто вдячне. …Сьогодні люди в Маріуполі визнають, що бійці ДНР ними маніпулювали. Вони поступово починають прозрівати".

"Хіба це — не сигнал президенту про те, що потрібно оперативно зробити правильні кадрові висновки в силових структурах? Професіонали й компетентні люди повинні негайно бути висунуті на перший план і взяти на себе відповідальність із врахуванням уже зроблених помилок. Більше того, ті, хто ці помилки зробив, повинні зазнати кари", - вважає Тарута.

На його думку, на сході в рамках антитерористичної операції потрібно припинити воювати із застосуванням важкого озброєння, АТО мати локальний, а не масштабний характер, чого сьогодні немає.

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"Чому? Напевно тому, що дії тих, хто приймає рішення – некваліфіковані. Не ті люди приймають рішення, і не ті люди погоджуються з такими наказами. Кращі не мають можливості себе проявити", - вважає Тарута.

"У результаті наша стратегія виявилася помилковою. А кордон — незахищеним. Більше того, застосовувалася практика перебільшення сил ворога для виправдання власної некомпетентності. Тобто банально фальсифікувалися дані, оприлюднені в ЗМІ. Але люди - ті, що перебувають у зоні АТО, усе знають і розуміють", - пояснив він.

Він вважає, що всі ресурси переговорів ще не вичерпані, необхідно домовитися "з усіма, з ким тільки можливо".

"На переговорах абсолютно не була відображена палітра всіх діючих у регіоні угруповань. Їх безліч, і не всі вони підкоряються Бородаю. Там не було шахтарів, металургів, робітників, які виходять і протестують. А з ними теж потрібно домовлятися", - сказав Тарута.