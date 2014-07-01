Порошенко планує провести "чистку" у силовому блоці - депутат

Про це повідомив народний депутат України Анатолій Гриценко у себе на сторінці в Facebook.

"Планується провести три кадрові рішення: заміна начальника Генштабу (це повноваження президента), внесення в Раду і призначення міністра оборони і віце-прем'єра, який буде координувати в уряді правоохоронну та оборонну сфери, насамперед, матеріально-технічне забезпечення і логістику", - написав Гриценко.

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"Прізвищ Порошенко не назвав, лише сказав, що з кандидатурами сьогодні (30 червня) визначиться остаточно", - додав Гриценко.

"Про керівників СБУ, МВС і Держприкордонслужби не йшлося, тож напевно Наливайченка, Авакова і Литвина Президент планує залишити на своїх посадах", - написав нардеп.